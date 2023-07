दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू, संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला

Highlights दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर उठाया कदम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हालात पर नजर रख रहे हैं

नई दिल्ली: राजधानी में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जल स्तर बुधवार तड़के 207.18 मीटर मापा गया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है।

