Delhi Nursery Admission 2023: दिल्ली नर्सरी एडमिशन 1 दिसंबर 2022 से शुरू, जानें क्या है प्रोसेस और अंतिम डेट कब

Highlights 1.25 लाख से अधिक सीट के लिए एडमिशन शुरू होगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर है। नर्सरी एडमिशन के लिए डेटशीट जारी कर दिया है।

नई दिल्लीः शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी एडमिशन के लिए डेटशीट जारी कर दिया है। दिल्ली के निजी स्कूलों में 2023-24 सत्र के लिए नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। 1.25 लाख से अधिक सीट के लिए एडमिशन शुरू होगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर है।

Nursery admissions in Delhi will begin from 1st December 2022 first list will be announced on 20th January 2023, last date of the admission process is 17th March 2023 pic.twitter.com/0Qdyg2X13b