Delhi-NCR Rain Updates: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, इन मार्गों पर जानें से बचिए, स्कूल बंद, 17 ट्रेन रद्द और अन्य 12 के मार्ग परिवर्तित, देखें वीडियो

Delhi-NCR Rain Updates Weather: राष्ट्रीय राजधानी में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को दोपहर तक जलभराव से संबंधित 38 शिकायतें मिलीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगातार बारिश के कारण दिल्ली में स्कूल कल बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें ओखला मेन रोड, कमला नगर, निलोठी, रणहोला, किराड़ी आदि से संबंधित थीं। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पीडब्ल्यूडी नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के जरिये जलभराव की स्थिति पर नजर रख रहा है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा उन्हें ईमेल, व्हाट्सऐप, सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से भी लोगों की शिकायतें मिलती हैं।’’

दिल्ली यातायात पुलिस भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित होने के बारे में लोगों को सतर्क कर रही है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने बताया कि लगातार भारी बारिश के कारण दिल्ली क्षेत्र से रेलगाड़ियों को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

उन्होंने बताया कि पटरियों से पानी निकालने के लिए दिल्ली-सब्जी मंडी क्षेत्र और स्टेशन प्रशिक्षण योग्य क्षेत्र में आठ पंप चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रेलगाड़ियां अपने सामान्य निर्धारित समय पर चल रही हैं। दिल्ली में रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 153 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई, जो 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में हुई सर्वाधिक बारिश है।

मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम कार्यालय ने ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में भारी बारिश के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी अधिकारियों की रविवार की छुट्टी रद्द कर दी और उन्हें क्षेत्रों में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और महापौर शैली ओबेरॉय शहर के ‘‘समस्याग्रस्त क्षेत्रों’’ का निरीक्षण करेंगे।

यातायात पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि लाजपत नगर, नेब सराय, राजधानी पार्क, ओखला अंडरपास, दिल्ली गोल्फ क्लब के पास की सड़क, टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास और अपोलो जसोला मेट्रो स्टेशन के पास, बहादुरगढ़, नांगलोई, नजफगढ़ आदि इलाकों में भी जलभराव की सूचना मिली है। इन इलाकों में यातायात प्रभावित हो गया।

