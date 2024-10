Delhi: रामलीला में श्रीराम का किरदार निभा रहे कलाकार को मंच पर आया हार्ट अटैक, वीडियो में कैद दर्दनाक घटना

Delhi: इस समय पूरे भारत में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान जहां एक ओर माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है वहीं, भगवान राम के जीवन पर आधारित रामलीला भी आयोजित की जाती है। जगह-जगह लोग अपने शहर- मोहल्ले में रामलीला खेलते हैं जिसमें वह भगवान के अन्य किरदारों में नाटक करते हैं।

ऐसे ही दिल्ली में कई जगह रामलीला का नाटक खेला जा रहा है लेकिन शाहदरा से एक दुखद घटना सामने आई है।जहां रामलीला में राम बने शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान सुशील कौशिक के रूप में हुई है, जो दशहरा समारोह से पहले आयोजित नाटकों में से एक पंडाल में भगवान राम की भूमिका निभा रहा था।

Delhi anand vihar



Sushil Kaushik 45 years died while performing role of Shri Ram in Ramleela.



Jai Shri Ramleela Vishwakarma Nagar



Sushil Kaushik was a property dealer.



He became unconscious while performing in Ramleela & shifted to Kailash Deepak Hospital, Anand Vihar. pic.twitter.com/sl8SulXlYp