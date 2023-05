दिल्ली शराब घोटाला: कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, पूर्व मंत्री के लिए अब जेल में ही मुहैया कराए जाएंगे कुर्सी-टेबल

Highlights मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी 1 जून 2023 तक अब जेल में रहेंगे आबकारी नीति में घोटाले को लेकर जेल में बंद है डिप्टी सीएम

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 1 जून तक बढ़ा दिया है।

आम आदमी पार्टी की सत्ताधारी सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया कई महीनों से जेल में बंद है।

इस बीच अदालत ने अभी उन्हें 1 जून तक और जेल में रहने का आदेश दिया है। ये आदेश मनीष सिसोदिया के लिए निराशाजनक है।

हालांकि, कोर्ट ने पूर्व मंत्री की सुविधा के लिए जेल प्रशासन को यह आदेश दिया है कि उन्हें जेल में टेबल और कुर्सी मुहैया कराई जाए ताकि पूर्व मंत्री अपना अध्ययन कर सके।

Delhi excise policy case | Delhi's Rouse Avenue Court extends the judicial custody of AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia till June 1; also directed the jail authorities to consider his request to provide him chair and table for study purposes.



