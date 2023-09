Delhi Electric buses: जी20 शिखर सम्मेलन से पहले 400 नई और आधुनिक ई-बसों का तोहफा, एलजी सक्सेना और सीएम केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में पेश करना है। 400 इलेक्ट्रिक बसें को शामिल किया हैं। दिल्ली में 800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जो देश में सबसे अधिक है।

नई दिल्लीः दिल्ली के दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को 400 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। 400 ई-बसें शामिल करने पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह जी20 से ठीक पहले है। यह एक बहुत बड़ा आयोजन है। हमें दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में पेश करना है।

#WATCH | Delhi: On induction of 400 E-Buses, Delhi Transport Minister Kailash Gehlot says, "This is just before the G20. It is a huge event. We have to present Delhi as a clean and beautiful city. We are inducting 400 electric buses today. With this, Delhi would have 800 electric… pic.twitter.com/tjMx0DdCUT