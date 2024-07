Delhi Incident: 'अपनी कमियों को छिपाया, कोचिंग डायरेक्टर जिम्मेदार, ये कोई आपदा नहीं..', छात्रों की ये 3 मांग

Highlights राउ स्टडी सर्कल में गई तीन जान छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर रखी ये तीन डिमांड आर्थिक मदद उन परिवारों को हो, जिनके बच्चों की मृत्यु हुई- प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा..

Delhi Coaching Incident: बीते शनिवार को नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा घट जाने के बाद अब सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। उन्होंने दिल्ली प्रशासन से अपनी तीन मांगों के पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। गौरतलब है कि कोचिंग के बेसमेंट में अचानक सीवर का पाइप फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और इसमें करीब 3 छात्र डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

इस बीच धरने में शामिल एक छात्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'घटना लापरवाही की वजह से गई है, राउ कोचिंग सेंटर का आधारभूत ढांचा बिल्कुल भी ठीक नहीं था, दरिद्रता से इस संस्थान ने बच्चों की मृत्यु में अपना सहयोग दिया। एमसीडी ने भी उसी तरीके से अपनी कमियों को पोछ लिया, सारी कमियों को प्राकृतिक के ऊपर डाल दिया'।

