Delhi High Court: 'शादीशुदा हैं, दूसरे से बना लिए शारीरिक संबंध, गलत बात नहीं', दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

By धीरज मिश्रा | Published: May 4, 2024 10:57 AM

Next

Delhi High Court: बलात्कार का आरोपी और एक शादीशुदा व्यक्ति को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सामाजिक मानदंड यह तय करते हैं कि यौन संबंध विवाह के दायरे में ही होने चाहिए।