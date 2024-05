आदित्य ठाकरे को रास नहीं आया रश्मिका मंदाना का 'अटल सेतु' की तारीफ करना, एक्ट्रेस पर कसा तंज

Rashmika Mandanna Video: हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अटल सेतु पर सफर करने के दौरान एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में एनिमल फेम एक्ट्रेस ने अटल सेतु ब्रिज की जमकर तारीफ की थी और इसे विकसित भारत की ओर एक सुनहरा कदम बताया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि, अब वीडियो को लेकर एक्ट्रेस को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

इसी कड़ी में यूबीटी सेना नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस पर कटाक्ष किया है। महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य ने बिना किसी का नाम लिए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "मैंने अभी-अभी एक अभिनेता को एमटीएचएल पर अचानक एक विज्ञापन बनाते देखा (आश्चर्य है कि इसके लिए भुगतान किया गया है या नहीं), जिसे वर्तमान शासन द्वारा अटल सेतु के रूप में ब्रांड किया गया है।"

I just saw an actor suddenly make an advertisement (wonder if it’s paid for or not) on the MTHL, branded as Atal Setu by the current regime. Some facts were missed: • Atal Setu- MTHL’s 85% work was completed till June 2022, when our govt was toppled. The work happened during…

आदित्य ने कुछ तथ्य गिनाए जिसमें- 1- अटल सेतु- एमटीएचएल का 85% काम जून 2022 तक पूरा हो गया था, जब हमारी सरकार गिरा दी गई थी। यह काम एमवीए सरकार के दौरान हुआ। 2- भाजपा के नेतृत्व वाली खोखे सरकार ने शेष 15% को पूरा करने में 2022 से 2024 तक का समय लिया और फिर जानबूझकर उद्घाटन में देरी की। 3- भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एमटीएचएल के पूरी तरह से तैयार होने के तीन महीने बाद इसका उद्घाटन किया क्योंकि उन्हें वीआईपी उद्घाटन की तारीखें नहीं मिलीं - जिससे मुंबई की प्रगति रुकी रही।

अंत में वह कहती हैं, जागो और विकास के लिए वोट करो- जो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि बीजेपी को वोट मत दो। ऐसे प्रचार करने वाले सभी लोगों से केवल एक विनम्र अनुरोध- कृपया शूटिंग से पहले तथ्यों की जांच करें। कुछ पार्टियाँ अभिनेताओं से "वार रुखवा दी" प्रकार के विज्ञापन करवा रही हैं।

#WATCH | Mumbai: On the Mumbai-trans Harbour Link (MTHL) Atal Setu, Actor Rashmika Mandana says, "Who would have thought that something like this would have been possible. Now we can easily travel from Mumbai to Navi Mumbai. India is moving very fast and growing at a fast pace.… pic.twitter.com/ACwSoSNaa7