Delhi-Gurugram expressway rainfall: भारी बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर का बुरा हाल, लंबा ट्रैफिक जाम, देखें वीडियो

Highlights सफदरजंग वेधशाला ने सितंबर में अब तक (बृहस्पतिवार सुबह तक) 58.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की है। अगस्त में 41.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो करीब 14 वर्षों में सबसे कम है। दिल्ली में एक जून से 405.3 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य बारिश 621.7 मिलीमीटर से कम है।

नई दिल्लीःदिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में भारी बारिश से लोगों का बुरा हाल है। कई जगह ट्रैफिक है। भारी बारिश के कारण नोएडा के सेक्टर 14A इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। गुरुग्राम के नरसिंहपुर में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है।

गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह जलभराव हुआ। जलभराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ। कई घरों पानी भर गया है। आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज झमाझम बारिश हुई।

#WATCH | Haryana: Massive traffic jam on Delhi-Gurugram expressway amid severe waterlogging due to incessant rainfall in Gurugram pic.twitter.com/UbaDSflLBv — ANI (@ANI) September 22, 2022

दिल्ली में बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे कुछ इलाकों में महत्वपूर्ण सड़कों पर जलजमाव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है और छिट-पुट स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of Delhi. Visuals from Feroz Shah Road pic.twitter.com/mbRvKVCxAO — ANI (@ANI) September 22, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मानसून की वापसी से ठीक पहले हुई ताजा बारिश से वर्षा में कमी (सितंबर में अब तक 46 फीसदी) को कुछ हद तक पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे हवा भी साफ रहेगी और तापमान भी नियंत्रित रहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भर गया जिससे सड़कों पर जाम लग गया। पुलिस कर्मी जाम खुलवाने के लिए मशक्कत करते दिखे। पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर कहा, “ गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव है तथा यातायात धीमी गति से चल रहा है।

Haryana | People continue to bear the brunt of severe waterlogging on Delhi-Gurugram expressway in Gurugram's Narsinghpur area pic.twitter.com/PCRDNQjLyh — ANI (@ANI) September 22, 2022

अतः आप सभी से हमारा अनुरोध है कि वे आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। असुविधा के लिए खेद है।” पुलिस के मुताबिक, जलभराव की वजह से दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, सिग्नेचर टॉवर फ्लाइओवर, हीरो होंडा चौक पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है। जलभराव की वजह से मेफिल्ड गार्डन, बेसाई चौक, एआईटी चौक, एटलस चौक, सीआरपीएफ चौक और सेक्टर 10-ए में परेशानी हो रही है। बृहस्पतिवार सुबह बारिश शुरू होने के बाद से ही एक हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों को शहर भर में तैनात किया गया है।

#WATCH | Haryana: Delhi-Gurugram expressway inundated due to waterlogging after heavy rainfall in Gurugram pic.twitter.com/anHlIPWyw0 — ANI (@ANI) September 22, 2022

दिल्ली शहर में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री नीचे 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम चार बजे बजे 65 (संतोषजनक श्रेणी) दर्ज किया गया।

सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे (8:30) से शाम साढ़े पांच बजे (5:30) तक 31.2 मिली बारिश दर्ज की गई। वहीं, पालम, लोधी रोड, रिज और आयानगर वेधाशालाओं में क्रमश: 56.5 मिमी, 27.4 मिमी, 16.8 मिमी और 45.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

(इनपुट एजेंसी)

Web Title: Delhi-Gurugram expressway rainfall ncr noida Gurugram Massive traffic jam waterlogging see video