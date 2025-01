Delhi Election 2025: अपने लिए भी एक ‘शीश महल’ बना सकता था?, पीएम मोदी बोले- देशवासियों को पक्का घर देने का सपना मेरा, 10 वर्षों से दिल्ली बड़ी आप-दा से घिरी, देखें वीडियो

Highlights ये वर्ष विश्व में भारत में अंतरराष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का होगा। युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाने का होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा।

Delhi Election 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा को लेकर हुंकार भर दी। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और कई आरोप लगाएं। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आप-दा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आप-दा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला... ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप-दा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं।

दिल्ली वालों ने आप-दा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर, दिल्ली को आप-दा से मुक्त करने की ठान चुका है। वो कह रहा है- आप-दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देश भलीभांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों का सपना पूरा किया है। कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही सपना था।

