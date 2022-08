'आप' दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, गधों पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पुतला रख जताया विरोध

Highlights प्रदर्शन में कांग्रेस ने गधों पर रखे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पुतले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की थी भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पर हुई सीबीआई की कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों ने भी दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया को घेरना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से इस्तीफे से मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गधों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पुतला रखकर विरोध जताया।

आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी के बाद बताया कि सीबीआई की टीम उनका कंप्यूटर और पर्सनल मोबाइल सीज करके ले गई है। शुक्रवार रात सीबीआई टीम के चले जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। इसलिए हम डर नहीं रहे हैं। हम कट्टर ईमानदार हैं। पिछले 7-8 साल से राजनीति में आए हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे।"

आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने ट्विट कर कहा, "केजरीवाल जी, आरोपी नंबर 11 दिनेश अरोड़ा के साथ आपका क्या रिश्ता है? वह आपके लिए क्या करता है? आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया देर रात मीटिंग के लिए उसके बार क्यों जा रहे थे? वह आपके आवास पर क्यों आमंत्रित किया गया था? शराब घोटाले में उसकी क्या भूमिका थी और किसके कहने पर उसने यह किया?"

Kejriwal ji…



What is your rishta with accused no 11 Dinesh Arora?



What does he do for AAP?



Why was accused no1 Manish Sisodia going for late night meetings to his bar?



Why was he invited to your residence ?



What was his role in the Liquor scam? At whose behest ? pic.twitter.com/9pGmFMwqPp