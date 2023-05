दिल्ली: 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता पर बड़ा दांव, आज सीएम नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात

By अंजली चौहान | Published: May 22, 2023 10:49 AM

बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।

फाइल फोटो