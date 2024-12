delhi assembly elections 2025: 20 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी?, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट, देखें

Highlights पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे।। तिमारपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल बिट्टू को टिकट दिया गया है। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे।

delhi assembly elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जारी हो गई है। 20 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। हाल में पार्टी में शामिल हुए शिक्षाविद् अवध ओझा को पटपड़गंज से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। तिमारपुर से दिलीप पांडे की जगह कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल बिट्टू को टिकट दिया गया है।

