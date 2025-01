Delhi Assembly Election 2025: अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया नामांकन, प्रवेश वर्मा ने भी भरा पर्चा

Delhi Assembly Election 2025: आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले केजरीवाल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। केजरीवाल का यह कदम ऐसे समय में आया है जब 5 फरवरी, 2025 को होने वाले चुनावों से पहले राजधानी में एक गहन राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल रहा है।

#WATCH | AAP National Convenor & candidate from New Delhi Assembly seat, Arvind Kejriwal along with his wife and party workers marches to file his nomination papers for Assembly elections He will be facing BJP's Parvesh Verma and Congress's Sandeep Dikshit in the elections.

विश्वास दिखाते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली भर से कई "माताएँ और बहनें" उन्हें आशीर्वाद देने के लिए चुनाव कार्यालय में उनके साथ आएंगी। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले केजरीवाल वाल्मीकि और हनुमान मंदिरों में जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेने की भी योजना बना रहे हैं।

साथ ही नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में दर्शन किए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक भावपूर्ण ट्वीट में साझा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने वाल्मीकि और प्राचीन हनुमान मंदिरों का दौरा किया।

#WATCH | BJP candidate from the New Delhi Assembly seat, Parvesh Verma says, "This nomination has been filed for development. BJP will certainly win from New Delhi seat..."



