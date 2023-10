Delhi Pollution: दिल्ली का एक्यूआई 245 संग खराब श्रेणी में, जानिए क्या है 'खराब' एक्यूआई रीडिंग का मतलब

नई दिल्ली: दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार सुबह 245 दर्ज किया गया, जो इसे 'खराब' श्रेणी में वर्गीकृत करता है। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी साझा की। इससे पहले शनिवार सुबह लगभग 8 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 260 पर था, जो 'खराब' श्रेणी में था, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस था।

शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार-बार होने वाली समस्या रही है, खासकर जब शहर पतझड़ के मौसम से सर्दियों में संक्रमण करता है, जब प्रतिकूल मौसम की स्थिति अक्सर प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देती है।

