ब्रिटेन में RSS पर दिए राहुल गांधी के बयान पर संघ ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए कहा- उन्हें अधिक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए

Highlights घ ने कहा कि वे (राहुल गांधी) अपने सियासी एजेंडे का पालन करते हैं संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, RSS की हकीकत सभी जानते हैं उन्होंने कहा- विपक्ष के एक प्रमुख नेता के रूप में, उन्हें अधिक जिम्मेदारी व्यक्त करनी चाहिए

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर देश की सियासत धधक रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां राहुल गांधी को देश से माफी मांगने की मांग कर रही है तो वहीं कांग्रेस दलील दे रही है कि उनके नेता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उन्हें माफी मांगनी पड़े। कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन में केवल केंद्र की मोदी सरकार पर ही हमला नहीं बोला था, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा था।

अब इस पर आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। संघ ने कहा कि वे (राहुल गांधी) अपने सियासी एजेंडे का पालन करते हैं और आएसएस की हकीकत सभी जातने हैं। मंगलवार को संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं है। वे अपने राजनीतिक एजेंडे का पालन करते हैं। आरएसएस की हकीकत सभी जानते हैं। विपक्ष के एक प्रमुख नेता के रूप में, उन्हें अधिक जिम्मेदारी व्यक्त करनी चाहिए।

I think there is no reason to comment on it. They follow their own political agenda. Everyone knows the reality of RSS. As a prominent leader of the Opposition, he should express more responsibility: Dattatreya Hosabale, General Secretary, RSS on Rahul Gandhi's London speech pic.twitter.com/pG7zOFONXD