दंतेवाड़ाः बारूदी सुरंग विस्फोट में वाहन के उड़े परखच्चे, हमले के बाद का वीडियो जारी, देखें

Highlights अरनपुर और समेली गांव के मध्य शक्तिशाली बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। अतिरिक्त सुरक्षा बल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। जवानों के शवों को घटनास्थल से बाहर निकाला जा रहा है।

दंतेवाड़ाः छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा ज़िले के अरनपुर के पास डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड) के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर IED हमला हुआ है। IED को नक्सलियों ने प्लांट किया था। बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में सुरक्षाबल के 10 जवान और एक वाहन चालक की मौत हो गई।

बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए और वहां पर बड़ा सा गड्डा हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल से बात करके दंतेवाड़ा ज़िले के अरनपुर के पास नक्सली हमले में वीर गति को प्राप्त 10 डीआरजी (ज़िला रिजर्व गार्ड) जवानों की जानकारी ली। हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

#WATCH | Security personnel and ambulances at the spot in Dantewada where 10 DRG jawans and one civilian driver lost their lives in an IED attack by naxals. #Chhattisgarhpic.twitter.com/qaot0Ns9GL — ANI (@ANI) April 26, 2023

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि हमने एक सूचना पर अभियान चलाया था। अभियान पूरा करने के बाद टीम जब वापस लौट रही थी कि तभी वाहन IED की चपेट में आ गया। वाहन में 10 DRG (जिला रिजर्व गार्ड) जवान थे और एक वाहन चालक था। शहीद जवानों के शवों को वापस लाया जा रहा है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।

#WATCH | Visuals from the spot in Dantewada where 10 DRG jawans and one civilian driver lost their lives in an IED attack by naxals. #Chhattisgarhpic.twitter.com/GD8JJIbEt2 — ANI (@ANI) April 26, 2023

राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान सुरक्षाबलों पर माओवादियों का यह सबसे बड़ा हमला है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। घटना में जिला रिजर्व गार्ड के 10 जवान मारे गए हैं तथा एक वाहन चालक की मृत्यु हुई है।

IED attack by naxals in Dantewada | Names of the DRG jawans who lost their lives in the IED attack



One driver named Dhaniram Yadav also lost his life in the attack. pic.twitter.com/YbelrAtaGX — ANI (@ANI) April 26, 2023

दंतेवाड़ा समेत सात जिलों में शामिल बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर मार्च और जून माह के बीच बड़ी संख्या में हमले हुए हैं। वर्ष के मार्च और जून माह के मध्य नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन (टीसीओसी) चलाते हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं।

#WATCH | Chhattisgarh: 10 DRG jawans and one civilian driver lost their lives in an IED attack by naxals in Dantewada. Visuals from the spot.



(Note: Graphic content) pic.twitter.com/RxjLSa1kBD — ANI (@ANI) April 26, 2023

इससे पहले तीन अप्रैल 2021 में सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इससे पहले 21 मार्च, 2020 को सुकमा के मिनपा इलाके में नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।

वहीं नौ अप्रैल, 2019 को दंतेवाड़ा जिले में एक नक्सली विस्फोट में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और चार सुरक्षाकर्मी मारे गए थे तथा सुकमा में 24 अप्रैल, 2017 को बुरकापाल हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की मृत्यु हुई थी। वहीं वर्ष 2010 में ताड़मेटला (तब दंतेवाड़ा में) में हुए सबसे बड़े नक्सली हमले जिसमें 76 जवानों की मृत्यु हुई थी वह भी टीसीओसी के दौरान अप्रैल माह में हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की कड़ी निंदा की और इसमें शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्हें हमने हमले में खो दिया।

