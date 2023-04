Dalai Lama Viral Video: दलाई लामा ने पहले बच्चे को चूमा, फिर बच्चे से बोले- मेरी जीभ चूसो, वीडियो हुआ वायरल

Highlights व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में दलाई लामा को एक युवा लड़के के होठों को चूमते हुए देखा जा सकता है वायरल वीडियो में बौद्ध भिक्षु अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और बच्चे से इसे 'चूसने' के लिए कहते हैं दलाई लामा को लड़के से पूछते हुए सुना जाता है, "क्या तुम मेरी जीभ चूस सकते हो?"

Dalai Lama Viral Video: बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दलाई लामा एक बच्चे को होठों पर चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाद में बच्चे से अपनी जीभ चूसने को कह रहे हैं। व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में दलाई लामा को एक युवा लड़के के होठों को चूमते हुए देखा जा सकता है, जो सम्मान देने के लिए उनके पास आया था। वायरल वीडियो में बौद्ध भिक्षु अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और बच्चे से इसे 'चूसने' के लिए कहते हैं। दलाई लामा को लड़के से पूछते हुए सुना जाता है, "क्या तुम मेरी जीभ चूस सकते हो?"

दलाई लामा के इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई यूजर्स की तरफ से गुस्से वाली प्रतिक्रियाएं आईं हैं। ट्विटर यूजर जूस्ट ब्रोकर्स ने वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, "तो दलाई लामा एक बौद्ध कार्यक्रम में एक भारतीय लड़के को किस कर रहे हैं और यहां तक कि उसकी जीभ को छूने की भी कोशिश कर रहे हैं। वह वास्तव में कहते हैं, 'मेरी जीभ चूसो'। अब वह ऐसा क्यों करेंगे।"?"

दीपिका पुष्कर नाथ ने लिखा: "यह अशोभनीय है और किसी को भी दलाई लामा के इस दुर्व्यवहार को सही नहीं ठहराना चाहिए।" एक अन्य ट्विटर यूजर जस ओबेरॉय ने वीडियो से चिढ़कर दलाई लामा को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने लिखा, "मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह दलाई लामा हैं? पीडोफिलिया के लिए गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता है। घृणित,"

The #DalaiLama's video of kissing a young boy on the lips has gone viral. See the video and decide whether the Spiritual leader was following #Tibetan traditions or is a plain paedophile?#viralvideo#NewsUpdate#spiritualleaderpic.twitter.com/2sGTzmgLVW