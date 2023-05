Cyclone Mocha Update: इन जगहों पर आज चक्रवात ‘मोका’ का हो सकता है लैंडफॉल, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

By भाषा | Published: May 10, 2023 07:17 AM

चक्रवात ‘मोका’ पर बोलते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि ‘‘दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और बंगाल और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र आज शाम तक एक अवदाब में तब्दील हो सकता है।’’

चक्रवात 'मोका' फाइल फोटो

