सीयूईटी-यूजी 2023: 29 मई को मणिपुर में होगी CUET UG की परीक्षा, श्रीनगर में अस्थायी परीक्षा केंद्र पर हो रहा विचार

By भाषा | Published: May 20, 2023 08:23 AM

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल सीयूईटी-यूजी के लिए 14 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 41 प्रतिशत अधिक हैं। आवेदकों की संख्या के मामले में सीयूईटी-यूजी देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)