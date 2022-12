covid-19 Pandemic: वूस्टर डोज लगवाना जरूरी, भीड़वाली जगहों पर मास्क पहनें, देश में आज 131 नए मामले

Highlights अगर आप भीड़भाड़ वाली जगह, घर के अंदर या बाहर हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। कॉमरेडिटी वाले या अधिक आयु वाले लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। अभी तक विमानन के संबंध में कोई बदलाव नहीं है।

नई दिल्लीः कोविड-19 महामारी चीन में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, सभी संबंधित पक्षों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है।

किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि केवल 27-28% लोगों ने एहतियाती खुराक ली है। हम अन्य लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से अपील करते हैं कि वे एहतियाती खुराक लें। एहतियाती खुराक अनिवार्य है और सभी के लिए निर्देशित है।

डॉ वीके पॉल ने कहा कि अगर आप भीड़भाड़ वाली जगह, घर के अंदर या बाहर हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। यह कॉमरेडिटी वाले या अधिक आयु वाले लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। अभी तक विमानन के संबंध में कोई बदलाव नहीं है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 131 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,330 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,408 रह गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में संक्रमण से एक और मरीज की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,680 हो गई है। वहीं, कोविड-19 से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में दो और नाम जोड़े हैं।

अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,408 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 82 की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80 प्रतिशत है।

देश में अभी तक कुल 4,41,42,242 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.01 खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार हो गए थे।

