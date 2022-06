Maharashtra Political Crisis: शिवसेना सांसद ने सीएम उद्धव को लिखा पत्र, कहा- हिंदुत्व को लेकर बागी विधायकों की मांगों पर विचार करें

Highlights सांसद ने कहा- बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करें बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा गया

मुंबई: महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना सांसद भावना गवली ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने सीएम से यह अपील की है कि वे "हिंदुत्व के पक्ष में बागी विधायकों की मांगों पर विचार करें"। साथ ही इस पत्र में उन्होंने सीएम से कहा है कि वे इन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करें।

बुधवार को शिवसेना ने बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इन विधायकों को पार्टी की विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है या फिर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा गया है।

