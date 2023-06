एमपी सीएम शिवराज पर पोस्टर को लेकर PhonePe ने कांग्रेस को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, जानें पूरा मामला

Highlights कांग्रेस के पोस्टर में चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए फोनपे के लोगो का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस ने पोस्टर पर लिखा- मध्यप्रदेश की जनता जानती है, 50% कमीशनखोरों को पहचानती है।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के पोस्टर पर विवाद हो गया है। कांग्रेस के पोस्टर पर डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे (PhonePe) ने आपत्ति जताई है। दरअसल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज पर काम के बदले 50 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए भोपाल में पोस्टर चिपकाए हैं।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसकी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है- कटनी रेलवे स्टेशन पर शिवराज का भ्रष्टाचार 50% लाओ, फ़ोन पे काम कराओ मध्यप्रदेश की जनता जानती है, 50% कमीशनखोरों को पहचानती है। बता दें कि कांग्रेस द्वारा चिपकाए गए पोस्टर में क्यूआर कोड में शिवराज चौहान के चेहरे का प्रयोग गया है। इसमें लिखा है- "50% लाओ, फोनपे काम कराओ (अपना काम कराने के लिए 50% कमीशन का भुगतान करें)"। भुगतान कंपनी PhonePe ने पोस्टर में अपने नाम के इस्तेमाल आपत्ति जताई है और इसे हटाने की मांग की है।

PhonePe ने सोमवार को ट्विटर पर पोस्टरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उसके लोगो को पोस्टरों से हटा दिया जाना चाहिए। भुगतान कंपनी ने ट्विटर पर लिखा- PhonePe किसी भी तीसरे पक्ष, चाहे वह राजनीतिक हो या गैर-राजनीतिक, द्वारा उसके ब्रांड लोगो के अनधिकृत उपयोग पर आपत्ति जताता है। हम किसी राजनीतिक अभियान या पार्टी से जुड़े नहीं हैं।

The PhonePe logo is a registered trademark of our company and any unauthorized use of PhonePe’s intellectual property rights will invite legal action. We humbly request @INCMP to remove the posters and banners featuring our brand logo and colour 🙏.