कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्यपाल से की मुलाकात, आज हो सकती है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा

शिमला: कांग्रेस ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी के साथ पहाड़ी राज्य में वर्ष 1985 से किसी भी निवर्तमान सरकार के दोबारा सत्ता में न आने की परंपरा बरकरार रही। कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद का ऐसा चेहरा तलाशने की चुनौती है, जो पार्टी को आगे चलकर बांधे रख सके। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री पद का मुख्य दावेदार माना जा रहा है।

पार्टी के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के निवर्तमान नेता मुकेश अग्निहोत्री भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के दो पर्यवेक्षक-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा-अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के हिमाचल प्रदेश से जुड़े मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ शिमला पहुंच चुके हैं।

