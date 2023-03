कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में रोडशो के दौरान मांड्या में भीड़ पर लुटाए 500 रुपये के नोट, देखें वीडियो

Highlights लोगों पर 500 रुपये के नोट बरसाते नजर आए कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार कर्नाटक के मांड्या जिले में एक रोडशो में हिस्सा लेने गए थे, इसी दौरान लुटाए नोट। कर्नाटक में अगले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव होने हैं, आज चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान।

बेंगलुरु: कर्नाटककांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे मंगलवार को रोडशो के दौरान भीड़ पर नोट बरसाते नजर आए। डीके शिवकुमार से जुड़ा यह वीडियो कर्नाटक के मांड्या जिले का है जहां बेभिनाहल्ली में एक बस के ऊपर से 500 रुपये के नोट बरसाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तब सामने आया है जब कर्नाटक में अगले कुछ हफ्ते में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज ही कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है।

सूत्रों के अनुसार डीके शिवकुमार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। वे मांड्या में लगातार प्रचार अभियान में जुटे हैं, जहां वोकालिगा समुदाय की अच्छी-खासी पकड़ है।

#WATCH | Karnataka Congress Chief DK Shivakumar was seen throwing Rs 500 currency notes on the artists near Bevinahalli in Mandya district during the ‘Praja Dhwani Yatra’ organized by Congress in Srirangapatna. (28.03) pic.twitter.com/aF2Lf0pksi