संयुक्त विपक्ष की बैठक से पहले यूसीसी को लेकर दुविधा में कांग्रेस, स्पष्ट नहीं किया अपना रुख, मसौदा का कर रही है इंतजार

Highlights कांग्रेस के केटीएस तुलसी ने बताया कि यूसीसी को लेकर शनिवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है और जब सरकार यूसीसी ड्राफ्ट देगी तब पार्टी फैसला करेगी कांग्रेस की दुविधा या देरी केरल में सीपीआई (एम) के साथ एक बड़ी दरार पैदा कर रही है

नई दिल्ली: कांग्रेस ने अभी तक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपना रुख उजागर नहीं किया है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अस्तित्व में लाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस के केटीएस तुलसी ने एएनआई को बताया कि यूसीसी को लेकर शनिवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है और जब सरकार यूसीसी ड्राफ्ट देगी तब पार्टी फैसला करेगी। यह तब हुआ है जब विपक्षी दल लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए दूसरी बड़ी बैठक में 17 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक करने के लिए तैयार हैं। यह बैठक कांग्रेस पार्टी के निमंत्रण पर हो रही है।

कांग्रेस की दुविधा या देरी केरल में सीपीआई (एम) के साथ एक बड़ी दरार पैदा कर रही है, जहां सीएम पिनाराई विजयन ने स्पष्ट रूप से अपना यूसीसी विरोधी रुख बताया है। जबकि विजयन की एलडीएफ सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में दो विपरीत पक्ष हैं, दोनों पार्टियां हाल ही में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान एकजुट हुईं और संयुक्त विपक्षी मोर्चे का भी हिस्सा हैं।

#WATCH | Delhi: Congress leader KTS Tulsi says, "Yes (the meeting) was on UCC (Uniform Civil Code). Nothing has been decided yet, we will decide when the government will give the draft." pic.twitter.com/43mOL5Y8Wl