लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं सुना पीएम मोदी का भाषण, कांग्रेस ने कारण

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित किया था। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनके लिए चिह्नित लाल कुर्सी खाली दिखी। कांग्रेस के मुताबिक सुरक्षा कारणों से मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल नहीं हुए।

पार्टी अधिकारियों ने कहा, "यदि वह लाल किले के समारोह में शामिल हुए होते, तो वह अपने घर और पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह से चूक जाते। सुरक्षा कारणों से वह लाल किले पर आयोजित समारोह में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में दो घंटे लगते हैं और वह पहले नहीं निकल सकते थे।" पार्टी अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख अपने घर और पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे।

#WATCH | Congress president and LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge gives details on why he did not attend the #IndependenceDay celebration at the Red Fort today.



He says, "Firstly, I have some eye-related problems. Secondly, I had to hoist the Tricolour at my residence at 9.20… pic.twitter.com/4KqdpMRVdK — ANI (@ANI) August 15, 2023

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह से मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे। राजीव शुक्ला ने कहा, "मंत्रियों समेत कई लोग लाल किले तक नहीं पहुंच पाए। वह यहां (कांग्रेस मुख्यालय) झंडा फहराने आएंगे।"

#WATCH | Mallikarjun Kharge ji is already busy in Independence day programs. Many people including ministers are not able to reach Red Fort. He will be coming here ( AICC HQ) to hoist the flag: Congress leader Rajiv Shukla on Congress president's absence from I-Day celebrations… pic.twitter.com/eQRDoCcTkJ — ANI (@ANI) August 15, 2023

पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा जाहिर तौर पर इस बात से नाराज है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने पूछा कि क्या पार्टी को स्वतंत्रता दिवस पर अपने कार्यालय में झंडा फहराने की आजादी नहीं है।

Apparently the BJP is upset that @kharge ji was not present at the PM’s Red Fort speech.



▪️Does the PM realise that his route arrangements would have made it impossible for Kharge Sahib to reach the Party HQ for the Flag hoisting function in time?



▪️Do we not have the… — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) August 15, 2023

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "जाहिर तौर पर बीजेपी इस बात से नाराज है कि खरे जी पीएम के लाल किले के भाषण में मौजूद नहीं थे। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है कि उनकी मार्ग व्यवस्था के कारण खड़गे साहब के लिए ध्वजारोहण समारोह के लिए पार्टी मुख्यालय में समय पर पहुंचना असंभव हो गया होगा? क्या हमें स्वतंत्रता दिवस पर अपने मुख्यालय पर झंडा फहराने की आजादी नहीं है?"

इससे पहले पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया और मध्यम वर्ग के उदय, महिला केंद्रित विकास, भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति सहित विभिन्न विषयों पर बात की। उनका भाषण 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे तक चला।

