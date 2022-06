Maharashtra Political Crisis: कांग्रेस ने कमलनाथ को सौंपी महाराष्ट्र सरकार बचाने की जिम्मेदारी, जानें क्या है मामला

Highlights महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर कांग्रेस ने कमलनाथ को राज्य में पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल जारी है।

मुंबई: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर कांग्रेस ने कमलनाथ को राज्य में पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कमलनाथ को महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए एआईसीसी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

Congress appoints Kamal Nath as the party's Observer to Maharashtra "in wake of recent political developments in the state." pic.twitter.com/TIcf8OwMjV