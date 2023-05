कर्नाटक चुनाव 2023: कांग्रेस ने किया सीएम और डिप्टी सीएम का एलान, सुने पद मिलने पर क्या बोले डीके शिवकुमार, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम पद का एलान कर दिया है। ऐसे में डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के पद मिलने पर उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम लेते हुए कहा है कि हमे साथ मिलकर काम करने को कहा गया है जिसे हमने मान लिया है।

नई दिल्ली: कर्नाटक में सियासी तस्वीर को साफ करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को ऐलान किया कि कर्नाटक की सत्ता का ताज सिद्धरमैया के सिर पर सजेगा और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

बेंगलुरू में 20 मई को शपथ ग्रहण का आयोजन होगा। कई दिनों तक चली अनिश्चितता पर विराम लगाते हुए पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आज यह घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवकुमार उपमुख्यमंत्री होने के साथ अगले लोकसभा चुनाव तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे।

कांग्रेस के कर्नाटक मामलों के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 20 मई को बेंगलुरु में शपथग्रहण होगा। वेणुगोपाल के मुताबिक, सिद्धरमैया और शिवकुमार के साथ कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कि शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। सिद्धरमैया और शिवकुमार को कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बड़ी 'पूंजी ' बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों की जोड़ी का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कर्नाटक चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डीके शिवकुमार को कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया है। पद मिलने के बाद पहली बार मीडिया से सही से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा है कि कांग्रेस में सब ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। शिवकुमार ने आगे कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथ मिलकर काम करने को कहा है और हम लोगों ने उसे मान लिया है।

#WATCH | Everything is well and will be well. Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge said that we all have to work together and we accepted it: DK Shivakumar, Karnataka Deputy CM-designate, in Delhi pic.twitter.com/vCccIY2ble