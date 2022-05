दो हफ्ते में Delhi-NCR में दूसरी बार बढ़े CNG के दाम, आज 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी, दिल्ली में कीमत 75.61 रुपये प्रति किलो

By विशाल कुमार | Published: May 21, 2022 07:39 AM

हालिया बढ़ोतरी के साथ, सीएनजी की कीमत अब दिल्ली में 75.61 रुपये प्रति किलोग्राम, नोएडा, ग्रेडर नोएडा और गाजियाबाद में 78.17 रुपये प्रति किलोग्राम और गुरुग्राम में 83.94 रुपये हो गई है।

