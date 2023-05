CISCE Results 2023 Updates: आज 3 बजे ICSE 10वीं और ISC 12वीं का रिजल्ट होगा जारी, यहां पाएं डायरेक्ट लिंक

By आजाद खान | Published: May 14, 2023 10:00 AM

इससे पहले शनिवार को बोर्ड के सचिव गेरी अराथून ने रिजल्ट को लेकर एक अपडेट दिया था। उन्होंने कहा बयान जारी कर कहा था कि ICSE 10वीं और ISC 12वीं के ‘‘परिणाम 14 मई को अपराह्न तीन बजे घोषित किए जाएंगे।’’

फोटो सोर्स: ANI

