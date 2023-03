Chinchwad Bypolls Result: चिंचवड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी 500 वोट से आगे, जगताप, काटे और कलाटे के बीच मुकाबला

Highlights निर्वाचन आयोग के अनुसार राकांपा के नाना काटे पीछे चल रहे है। उपचुनाव 26 फरवरी को हुआ था, जिसमें औसतन 50 प्रतिशत मतदान हुआ। लक्ष्मण जगताप (चिंचवड़) के निधन के कारण उपचुनाव कराए गए।

Chinchwad Bypolls Result: महाराष्ट्र के पुणे जिले की चिंचवड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना जारी है। भाजपा के अश्विनी जगताप 500 वोट से आगे चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार राकांपा के नाना काटे पीछे चल रहे है।

महाराष्ट्र के पुणे जिले की कसबा और चिंचवड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे भारी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के प्रतिनिधित्व वाली सीट पर उपचुनाव 26 फरवरी को हुआ था, जिसमें औसतन 50 प्रतिशत मतदान हुआ।

भाजपा के मौजूदा विधायकों मुक्ता तिलक (कसबा) और लक्ष्मण जगताप (चिंचवड़) के निधन के कारण उपचुनाव कराए गए। चुनाव में भाजपा तथा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) तथा शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है।

पुणे शहर के पुराने इलाके में स्थित कसबा निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य दावेदार भाजपा के हेमंत रासने और कांग्रेस के रवींद्र धंगेकर (एमवीए द्वारा समर्थित) हैं। पुणे के पास औद्योगिक शहर चिंचवड़ में मुकाबला भाजपा के अश्विनी जगताप, राकांपा के नाना काटे और निर्दलीय राहुल कलाटे के बीच है।

Counting of votes for Tripura, Nagaland & Meghalaya elections begins



Counting for by-elections for Lumla assembly seat of Arunachal Pradesh, Ramgarh (Jharkhand), Erode East (Tamil Nadu), Sagardighi (West Bengal) & Kasba Peth, Chinchwad assembly seats of Maharashtra also begins pic.twitter.com/mMlLV3ryfV