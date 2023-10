Chhattisgarh Polls 2023: राजनांदगांव से डॉ. रमन सिंह ने भरा नामांकन पर्चा, कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कहा लोग पूछ रहे हैं गिरिश देवांगन कौन है?

Highlights सोमवार को राजनांदगांव से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। इन चुनावों में जीत के लिए लोग उत्साहित हैं कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को इसी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है

Chhattisgarh Polls 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर सोमवार को राजनांदगांव से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को इसी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रमन सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद यह कहा, "आज मैंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। इन चुनावों में जीत के लिए लोग उत्साहित हैं।''

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर उन्होंने तंज कसा। जब उनसे गिरिश देवांगन से सवाल किया गया तो भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि उनको (कांग्रेस को) राजनांदगांव से कोई उम्मीदवार नहीं मिला। वे प्रत्याशी बाहर से लेकर आ रहे हैं कोई बात नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि गिरिश देवांगन कौन हैं? 15 दिन तो यही बताने में लगेगा कि गिरिश देवांगन कौन हैं? तब तक चुनाव आ जाएगा।

