रायपुर: शराब को लेकर छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि नशा मुक्ति अभियान के एक कार्यकर्म के दौरान मंत्री जी शराब की उपयोगिता के बारे में बोल रहे है।

यही नहीं मंत्री जी ने नशा मुक्‍त‍ि अभ‍ियान के मंच से शराब के डायलूशन और ड्यूरेशन से जुड़े टिप्स भी शेयर किए हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर यूजर्स अब अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम यहां पर नशा मुक्ति अभियान के एक समापन कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।

शराब को लेकर मंत्री जी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता का जिक्र किया और कहा कि “मंदिर मस्जिद झगड़े कराती है और मेल कराती है मधुशाला।” मंत्री जी ने आगे कहा कि वे एक बार मुंबई किसी मीटिंग के लिए गए थे। वहां पर एक शख्स शराब के नुकसान गिना रहा तो वहीं एक दूसरा शख्स भी शराब के फायदे बता रहा था।

#WATCH | At a de-addiction drive, Chhattisgarh Min Premsai Singh Tekam says, "There should be self-control. I once went to a meeting where they spoke for & against liquor. One side spoke of its benefits. Liquor should be diluted, there should be a duration (to consume it)"(31.8) pic.twitter.com/FE8HJd3ktD