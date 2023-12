Chhattisgarh CM Oath Ceremony: विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अरुण साव और विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री बने

Highlights राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण की। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। भाजपा ने राज्य की कुल 90 विधानसभा सीट में से 54 सीट जीतीं।

Chhattisgarh CM Oath Ceremony: छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अरुण साव और विजय शर्मा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहला मौका है जब राज्य में मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए दो उपमुख्यमंत्री बनाये गये हैं।

#WATCH | BJP leader Vishnu Deo Sai takes oath as the Chief Minister of Chhattisgarh, in the presence of PM Modi and Union Home Minister Amit Shah and other senior leaders, in Raipur pic.twitter.com/p30zAmgxgq — ANI (@ANI) December 13, 2023

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने साइंस कॉलेज मैदान में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान साय और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

BJP leader Vishnu Deo Sai takes oath as the Chief Minister of Chhattisgarh, in Raipur pic.twitter.com/OnKK3qETXd — ANI (@ANI) December 13, 2023

भाजपा ने रविवार को प्रमुख आदिवासी नेता साय (59) को छत्तीसगढ़ के नये मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। साय प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री साय छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग के कुनकुरी विधानसभा सीट से जीत हासिल की।

#WATCH | PM Modi attends the swearing-in ceremony of Chhattisgarh CM-designate Vishnu Deo Sai in Raipur pic.twitter.com/fdnimtaarr — ANI (@ANI) December 13, 2023

इस क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर अब भाजपा का कब्जा है। साय के साथ शपथ लेने वाले उपमुख्यमंत्री अरुण साव (54) प्रभावशाली साहू (तेली) ओबीसी समुदाय से आते हैं तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अधिवक्ता से नेता बने साव ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी थानेश्वर साहू को लोरमी सीट से 45,891 वोटों से हराया है।

अन्य उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (50) ब्राह्मण समुदाय से हैं। वह राज्य में भाजपा के महामंत्री हैं। हिंदुत्व के मुखर समर्थक शर्मा ने कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशाली कांग्रेस नेता और निवर्तमान मंत्री मोहम्मद अकबर को 39,592 वोटों से हराया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की कुल 90 विधानसभा सीट में से 54 सीट जीतीं।

BJP leader Arun Sao takes oath as Deputy CM of Chhattisgarh, in the presence of PM Modi and Union Home Minister Amit Shah and other senior leaders, in Raipur pic.twitter.com/dchW2WLEMt — ANI (@ANI) December 13, 2023

BJP leader Vijay Sharma takes oath as Deputy CM of Chhattisgarh, in the presence of PM Modi and Union Home Minister Amit Shah and other senior leaders, in Raipur pic.twitter.com/PuV5cmvVcC — ANI (@ANI) December 13, 2023

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah and BJP National President JP Nadda arrive in Raipur, to attend the swearing-in ceremony of Chhattisgarh CM-designate Vishnu Deo Sai pic.twitter.com/MinKsCqKIz — ANI (@ANI) December 13, 2023

2018 में 68 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 35 सीट पर सिमट गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब रही। नई मंत्रिमंडल में नये और पुराने नेताओं का मिश्रण हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि साय ने पुरैना इलाके में अपने आवास पर अपनी मां जसमनी देवी का आशीर्वाद भी लिया।

#WATCH | Assam CM & BJP leader Himanta Biswa Sarma arrives in Raipur to attend the swearing-in ceremony of Chhattisgarh CM-designate Vishnu Deo Sai



"I can say with confidence that BJP will fulfil all its promises in the state." pic.twitter.com/vMKh4rony4 — ANI (@ANI) December 13, 2023

शपथ लेने से पहले रायपुर स्थित अपने निवास तथा जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

#WATCH | Chhattisgarh CM-designate Vishnu Deo Sai and his wife Kaushalya Devi offered prayers at their residence and met people, in Raipur.



He will take oath as the CM of Chhattisgarh later today. pic.twitter.com/QXEHD6d0ik — ANI (@ANI) December 13, 2023

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले साय ने अपने आवास के पूजा घर में देवी-देवताओं का दर्शन किया और पूजा में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने अपनी माता जसमनी देवी का आशीर्वाद भी लिया। उनके साथ पूजा में उनकी पत्नी कौशल्या देवी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि साय ने इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन किये।

Chhattisgarh CM-designate Vishnu Deo Sai offers prayers at Jagannath temple in Raipur.



Vishnu Deo Sai will take oath as the Chief Minister of Chhattisgarh today. pic.twitter.com/vQoz7XqcyZ — ANI (@ANI) December 13, 2023

साय ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले दो विभूतियों को नमन किया। मनोनीत मुख्यमंत्री साय ने सुबह अवंती विहार एटीएम चौक स्थित छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रध्दासुमन अर्पित किये।

इसके बाद वह स्तंभ चौक पहुंचे और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को नमन किया। भाजपा ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके आदिवासी नेता साय (59) को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना।

