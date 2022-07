Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ दायर की चार्जशीट

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्ज शीट पत्र दायर किया है। 84 वर्षीय फारूख अब्दुल्ला से ईडी ने 31 मई को श्रीनगर में तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

गौरतलब है कि कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के घोटाले में पिछले दिनों बड़ा घोटाला सामने आया था। घोटाले की जांच का जिम्मा प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई थी। इसी मामले की जांच को लेकर अब ईडी ने फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।

ED has filed Supplementary Chargesheet against Farooq Abdullah in Jammu and Kashmir Cricket Association Fund scam.