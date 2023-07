Chandrayaan-3 Launch: चंद्रयान-3 के लॉन्चपैड से पुस्तक का विमोचन, जानें क्या है और क्यों है चर्चा में

Highlights एस. सोमनाथ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक एस उन्नीकृष्णन को किताब सौंपकर कर उसका विमोचन किया। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित 50 दिलचस्प लेखों का संग्रह है। पहली अंतरिक्ष यात्रा और अन्य विभिन्न विषयों पर आधारित लेख प्रकाशित किए गए हैं।

Chandrayaan-3 Launch: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता विनोद मनकारा की नई किताब का यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) के ‘रॉकेट लॉन्चपैड’ से विमोचन किया गया।

विज्ञान से संबंधित लेखों का संग्रह ‘प्रिज्म : द एन्सेस्ट्रल एबोड ऑफ रेनबो’ का बृहस्पतिवार शाम को एसडीएससी-एसएचएआर में उस समय अनोखा विमोचन किया गया, जब भारत के बहुप्रतीक्षित चंद्रमा मिशन ‘चंद्रयान-3’ के प्रक्षेपण की तैयारियां जोर-शोर से हो रही है।

LVM3 M4/Chandrayaan-3 Mission: Mission Readiness Review is completed. The board has authorised the launch. The countdown begins tomorrow. The launch can be viewed LIVE on https://t.co/5wOj8aimkH https://t.co/zugXQAY0c0 https://t.co/u5b07tA9e5 DD National from 14:00 Hrs. IST…

अंतरिक्ष केंद्र में ऐतिहासिक प्रक्षेपण की उल्टी गिनती के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक एस उन्नीकृष्णन को किताब सौंपकर कर उसका विमोचन किया।

इस कार्यक्रम के दौरान एसडीएससी-एसएचएआर के निदेशक ए. राजाराजन, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एसपीएससी) के निदेशक वी. नारायणन, इसरो के पूर्व निदेशक के. राधाकृष्णन और लिपि पब्लिकेशंस के प्रबंध निदेशक लिपि अकबर के अलावा कई अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिक मौजूद थे।

14th July 2023 will always be etched in golden letters as far as India’s space sector is concerned. Chandrayaan-3, our third lunar mission, will embark on its journey. This remarkable mission will carry the hopes and dreams of our nation. pic.twitter.com/EYTcDphaES