चंद्रबाबू नायडू जेल से हुए रिहा, कौशल विकास घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

चेन्नई:आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू मंगलवार को जेल से रिहा हुए। अपनी रिहाई के बाद राजमुंदरी जेल से बाहर निकलते समय अपने पोते नारा देवांस के साथ दिखे। कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। पूर्व सीएम को घोटाले के सिलसिले में सीआईडी ने 9 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे नंदयाला शहर के ज्ञानपुरम में आरके फंक्शन हॉल से गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने नायडू को ₹371 करोड़ के कौशल विकास घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता और "आरोपी नंबर 1" बनाया है।

Former Andhra Pradesh CM and TDP Chief N Chandrababu Naidu's emotional moment with grandson Nara Devans as he walks out of Rajahmundry jail after his release.



Andhra Pradesh High Court granted him interim bail in the Skill Development Scam Case



(Pictures source: TDP) pic.twitter.com/U9wVfEaHOQ