Chandrababu Naidu Arrest News: चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पूर्व सीएम के बेटे नारा लोकेश हिरासत में, देखें वीडियो

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

Chandrababu Naidu Arrest News: तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी नाटक और पार्टी कैडर के प्रतिरोध के बीच, अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया।

For the past 45 years, I have selflessly served Telugu people. I am prepared to sacrifice my life to safeguard the interests of Telugu people. No force on earth can stop me from serving Telugu people, my #AndhraPradesh and my motherland.



Posted at 6 AM, 09th September 2023 pic.twitter.com/721COYldUd — N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 9, 2023

चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पेद्दागाडिली बीआरटीएस रोड पर एकत्र हुए और राज्य में जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

#WATCH | Hyderabad: On former CM Chandrababu Naidu's arrest, TDP leader Kanakamedala Ravindra Kumar says, "...In order to create huge employment in Andhra Pradesh, the then CM Chandrababu Naidu constituted a skill development corporation...The total state govt share is Rs 370… pic.twitter.com/CMTj8w8cw0 — ANI (@ANI) September 9, 2023

राज्य पुलिस ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई के रूप में पूर्वी गोदावरी जिले में नायडू के बेटे नारा लोकेश सहित कई पार्टी नेताओं को भी हिरासत में लिया। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और विधायक गंता श्रीनिवासराव को भी एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, ‘‘पिछले 45 वर्षों से, मैंने निस्वार्थ भाव से तेलुगु लोगों की सेवा की है। मैं तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। धरती पर कोई ताकत मुझे तेलुगु लोगों, मेरे आंध्र प्रदेश और मेरी मातृभूमि की रक्षा करने से नहीं रोक सकती।’’

उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। नायडू ने कहा, ‘‘अंतत: सच्चाई और धर्म की जीत होगी। वे मेरे साथ जो कुछ भी करें, मैं लोगों के लिए आगे बढूंगा।’’ नायडू को शनिवार सुबह उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह सभी सुविधाओं से लैस अपनी बस में सो रहे थे।

#WATCH | Andhra Pradesh | TDP supporters staged a protest at Peddagadili BRTS road in Visakhapatnam today against the arrest of former Chief Minister N Chandrababu Naidu. They also raised slogans against YSRCP and CM YS Jagan Reddy.



The protestors were later detained by the… pic.twitter.com/lPZXcoHLUh — ANI (@ANI) September 9, 2023

राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के दल ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को सुबह करीब छह बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुरम स्थित आर के फंक्शन हॉल के बाहर से गिरफ्तार किया, जहां उनकी बस खड़ी थी।

Web Title: Chandrababu Naidu Arrest News No force on earth can stop me, says TDP chief; TDP leaders and activists stage protest see pics video