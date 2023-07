एक बार फिर टमाटर के कीमत में दर्ज की गई गिरावट, केंद्र ने 70 रुपये प्रति किलो पर बेचने का दिया निर्देश

Highlights उपभोक्ता गुरुवार से संशोधित दरों पर टमाटर खरीद सकेंगे। जुलाई-अगस्त और अक्टूबर-नवंबर की अवधि आमतौर पर टमाटर के लिए कम उत्पादन वाले महीने होते हैं। टमाटर की शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम होती है।

नई दिल्ली: उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी विपणन एजेंसियों एनएएफइडी और एनसीसीएफ को 80 रुपये के बजाय 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता गुरुवार से संशोधित दरों पर टमाटर खरीद सकेंगे।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ द्वारा खरीदे गए टमाटरों की खुदरा बिक्री शुरू में 90 रुपये प्रति किलोग्राम थी और फिर 16 जुलाई, 2023 से घटकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो अब 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

देश भर में टमाटर की कीमतों में तेज उछाल के बीच, एजेंसियों एनसीसीएफ और एनएएफईडी ने प्रमुख उपभोग केंद्रों में एक साथ निपटान के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी, जहां खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया, "दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई 2023 से शुरू हुई थी."

उसमें आगे कहा गया, "18 जुलाई 2023 तक दोनों एजेंसियों द्वारा कुल 391 मीट्रिक टन टमाटर की खरीद की गई थी, जिसका दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, यूपी और बिहार के प्रमुख उपभोग केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को लगातार निपटान किया जा रहा है।"

The Department of Consumer Affairs has directed NCCF and NAFED to sell tomatoes at a retail price of Rs 70 per kg rate from 20th July 2023 in view of the declining trend in tomato prices. The tomatoes procured by NCCF and NAFED had been retailed, initially, at Rs 90 per kg and… pic.twitter.com/RBx7SU8Tx4