केंद्रीय सशस्त्र बलः 10 लाख में से 84,106 पद स्वीकृत, भर्ती प्रक्रिया जारी, नित्यानंद राय ने एक-एक प्रक्रिया बताई

नई दिल्ली: संसद सत्र में आज एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद शानमुगम.सी.वे (AIADMK) के द्वारा पूछे गए प्रश्न के सवाल में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स (AR) में 1.7.2024 तक रिक्तियों की संख्या 84,106 है, जो कि कुल स्वीकृत 10, 45, 751 संख्या के मुकाबले है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें अप्रैल, 2023 से फरवरी, 2024 के बीच 67,345 व्यक्तियों की भर्ती की गई है। वहीं, 64,091 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं और भर्ती के कई चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सेना में रिक्तियों से ये साफ है कि अभी संख्या उचित है और इसमें ओवरटाइम जैसी बात का सवाल नहीं उठता।

"The number of vacancies as on 01.07.2024 in the Central Armed Police Forces (CAPFs) and Assam Rifles (AR) are 84,106 against total sanctioned strength of 10,45,751. 67,345 persons have been recruited between April, 2023 to February, 2024. Further, 64,091 vacancies have been…

अग्निवीर से जुड़े प्रश्न पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री

पूर्व अग्निवीर सैनिक से जुड़े एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 10 फीसद आरक्षण के बारे में बात करते हुए कहा कि इन्हें सामान्य ड्यूटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में राइफलमैन और सिपाही के पद परनियुक्ति के लिए ऐसा किया गया। इसके आगे वो बताते हैं कि ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है।

