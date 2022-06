केंद्र ने सेवानिवृत्त आईएएस परमेश्वरन अय्यर को बनाया नीति आयोग का सीईओ, अमिताभ कांत की लेंगे जगह

Highlights मौजूदा नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को हो रहा है समाप्त कांत 2016 में इस पद पर हुए थे नियुक्त, बाद में दो साल का दिया गया था विस्तार

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सेवा से रिटायर आईएएस परमेश्वरन अय्यर को नीती आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) नियुक्त किया है। अय्यर अगले दो साल अथवा केंद्र के अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अय्यर के नाम पर मुहर लगाई है। वे अमिताभ कांत की जगह लेंगे। अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। कांत को निश्चित दो साल के कार्यकाल के लिए 17 फरवरी, 2016 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। कांत को बाद में 30 जून, 2019 तक का विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

Govt of India appoints IAS (Retd) Parameswaran Iyer as Chief Executive officer, NITI Aayog for a period of two years or until further orders pic.twitter.com/THy2KW2rNT