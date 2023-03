मनीष सिसोदिया के खिलाफ जासूसी केस में CBI ने दर्ज किया मामला, केजरीवाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया

Highlights फीडबैक यूनिट में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फीडबैक यूनिट का गठन आप ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद किया था। सिसोदिया के खिलाफ एक और मामला दर्ज करने पर केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आम आदमी पार्टी की कथित 'फीडबैक यूनिट' (एफबीयू) से जुड़े एक जासूसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। फीडबैक यूनिट का गठन आप ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद किया था।

जेल में बंद आप नेता के खिलाफ एक और मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को 'देश के लिए दुखद' करार दिया। ऐसे में गुरुवार को केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "पीएम की योजना मनीष के खिलाफ कई झूठे मामले थोपने और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की है। देश के लिए दुखद!"

PM’s plan is to slap several false cases against Manish and keep him in custody for a long period. Sad for the country! https://t.co/G48JtXeTIc