Cauvery Water Dispute: कल बेंगलुरु में स्कूल की छुट्टी की घोषणा, कावेरी मुद्दे पर राज्यव्यापी बंद का आह्वान, जानें गाइडलाइन

Highlights पहला बंद मंगलवार को बेंगलुरु में और दूसरा राज्यव्यापी बंद शुक्रवार को होगा। फसलों और पेयजल की आवश्यकता 112 टीएमसी है। राष्ट्रीय जल नीति में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है।

Cauvery Water Dispute: पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच इस सप्ताह दो बंद का आह्वान किया गया है। इस बीच बेंगलुरु शहरी के उपायुक्त केए दयानंद ने बेंगलुरु बंद से पहले कल (26 सितंबर) बेंगलुरु में स्कूल की छुट्टी की घोषणा की है।

पहला बंद मंगलवार को बेंगलुरु में और दूसरा राज्यव्यापी बंद शुक्रवार को होगा। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक की याचिका पर सुनवाई के दौरान ठोस दलीलें पेश करने की बात कही और आश्वासन दिया कि वह अंतर-राज्यीय नदी विवाद को लेकर जारी आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेगी।

KA Dayananda, Deputy Commissioner Bengaluru Urban announces a school holiday in Bengaluru tomorrow (September 26) ahead of the Bengaluru bandh.