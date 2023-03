राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर बोले उद्धव ठाकरे- चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया है

Highlights उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

नई दिल्ली: केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने पर प्रतिक्रिया दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने कहा, "राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया है। चोर और लुटेरे अभी भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है। सभी सरकारी तंत्र दबाव में हैं। यह तानाशाही के अंत की शुरुआत है। केवल लड़ाई को दिशा देनी है।"

#RahulGandhi's candidacy has been cancelled. Calling a thief, a thief has become a crime in our country. Thieves & looters are still free & Rahul Gandhi was punished. This is a direct murder of democracy. All govt systems are under pressure. This is the beginning of the end of… pic.twitter.com/uubBUmsqeY