'सिक्योरिटी बुलाओ और इन्हें बाहर करो': सीजेआई ने NEET मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा को फटकारा, देखें VIDEO

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मंगलवार को एनईईटी-यूजी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को चेतावनी दी कि वह मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अन्य अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा के बोलते समय बाधा डालना बंद करें, अन्यथा उन्हें सुरक्षा बुलानी होगी और उन्हें अदालत से बाहर निकालना होगा।

ऐसा तब हुआ जब नेदुम्परा ने हुड्डा की दलीलों को बीच में ही रोक दिया और कहा कि वह कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने अचानक हुड्डा की दलीलों को बीच में ही रोक दिया। इस समय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया और नेदुम्परा से कहा कि हुड्डा अपनी दलीलें पूरी कर लें, उसके बाद ही वह बोलें। मुख्य न्यायाधीश को हैरानी हुई जब नेदुम्परा ने अपनी बात बीच में ही रोककर रखी और कहा कि वह न्यायालय में सबसे वरिष्ठ हैं।

ऐसा लगता है कि इससे सीजेआई नाराज हो गए और उन्होंने नेदुम्परा को चेतावनी देते हुए कहा, "मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप बीच में नहीं बोलोगे। आप मेरी बात सुनोगे। मैं अपने कोर्ट रूम का इंचार्ज हूं... सुरक्षाकर्मी को बुलाओ...इन्हें हटाओ... आप अभी चुप रहो।" इसके बाद, कार्यवाही में बाधा डालने वाले वकील ने कहा कि उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसे जाना है क्योंकि वह अपनी मर्जी से जा रहा है।

इस पर सीजेआई ने कहा: "आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। मैंने पिछले 24 सालों से न्यायपालिका को देखा है। मैं वकीलों को इस अदालत में प्रक्रिया तय करने की अनुमति नहीं दे सकता।" नेदुम्परा ने जवाब दिया, "मैंने 1979 से ऐसा देखा है।"

इस बीच, सुनवाई में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नेदुम्परा से कहा कि बेंच के प्रति उनका व्यवहार अवमाननापूर्ण है। सीजेआई ने नेदुम्परा को यह भी चेतावनी दी कि यदि वह कार्यवाही में बाधा डालना जारी रखते हैं, तो उन्हें एक निर्देश जारी करना पड़ सकता है जो बहुत अप्रिय होगा।

-CJI : You can't be disrespectful to the chair. I'll call the security



-Lawyer Mathews Nedumpara (petitioner of NEET) : You can't. I've been seeing the judiciary since 1979 (in a threatening tone).



