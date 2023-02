बीवीआर सुब्रह्मण्यम नियुक्त हुए नीति आयोग के नए सीईओ, जानें 1987 बैच के आईएएस के बारे में

नई दिल्ली: बीवीआर सुब्रह्मण्यम नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को बीवीआर सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वे परमेश्वर अय्यर की जगह लेंगे, जो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। सुब्रह्मण्यम, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव थे।

जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले से पहले जिन कुछ अधिकारियों के बारे में कहा गया था, उनमें से एक नौकरशाह सुब्रह्मण्यम थो। कुछ अधिकारी उन्हें "वास्तविक" राज्यपाल भी कहते हैं।”

छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रह्मण्यम आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। राज्य में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार के टूटने के बाद पिछले साल जून में राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रतिनियुक्त किए जाने से पहले वह छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) थे।

