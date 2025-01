Burari Building Collapse: 'बुराड़ी हादसे की वजह बड़ी लापरवाही', बोले मनोज तिवारी- "दोषी को बख्शा नहीं जाएगा"

Burari Building Collapse:दिल्ली के बुराड़ी इलाके में देर रात एक बहुमंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है जिन्हें रेस्क्यू के बाद निकाला जा रहा है। अब तक करीब 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने सोमवार को बुराड़ी में एक इमारत ढहने के बाद चल रहे खोज और बचाव अभियान का निरीक्षण किया और दावा किया कि इस ढहने के लिए किसी की ओर से लापरवाही हो सकती है।

#WATCH | Morning visuals from Kaushik Enclave in Delhi's Burari where a four-storey recently built building in 200 square yards area collapsed, yesterday.12 people have been rescued so far. pic.twitter.com/YUkOd1DNxM — ANI (@ANI) January 28, 2025

भाजपा सांसद ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ढही हुई इमारत के नीचे लगभग 20 लोग फंसे हो सकते हैं, जिनमें से अब तक बारह लोगों को बचाया जा चुका है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बचाए जाने के बाद एक लड़की की हालत "बहुत गंभीर" थी।

तिवारी ने कहा, "यह एक 4 मंजिला इमारत थी और इसका निर्माण पूरा हो चुका था। फिनिशिंग के लिए पीओपी का काम चल रहा था... पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 20-22 लोग फंसे हुए थे... 12 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ मौके पर है।" उन्होंने आगे दावा किया कि इसमें "कोई संदेह नहीं" है कि इस ढहने के लिए किसी की ओर से लापरवाही हुई है।

#WATCH | Burari building collapse | Delhi: BJP MP Manoj Tiwari says, "... It was a 4-storey building and the construction was completed. The POP work for finishing was underway... As per the police reports, 20-22 people were trapped... 12 people have been rescued. The NDRF is at… pic.twitter.com/LsluvnCEm0 — ANI (@ANI) January 27, 2025

उन्होंने एएनआई से कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। एक नवनिर्मित चार मंजिला इमारत ढह गई है... जो भी जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।"

गौरतलब है कि सोमवार को बुराड़ी के कौशिक एन्क्लेव में शाम करीब 6:30 बजे चार मंजिला इमारत ढह गई। पुलिस ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में शाम 6:58 बजे फोन आया। तिवारी ने कहा, "एक बच्ची की हालत बहुत गंभीर है... बाकी लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है और वे खतरे से बाहर हैं।" इमारत की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की इमारत ढहने से कई सवाल उठते हैं, लेकिन प्राथमिकता सभी लोगों को बचाना है।

#WATCH | Burari building collapse | Delhi: BJP MP Manoj Tiwari says, "...There is no doubt that there is a huge negligence. A newly-built four-storey building has collapsed... Whoever is responsible will not be spared..." pic.twitter.com/1HHBLaPi24 — ANI (@ANI) January 27, 2025

उन्होंने कहा, "निर्माण पूरा होने के बाद 4 मंजिला इमारत ढह गई, इससे कई सवाल उठते हैं... पुलिस और एनडीआरएफ ने कहा है कि अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है..." और आगे उन्होंने इमारत ढहने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, "जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा... लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता सभी लोगों को बचाना है।"

इससे पहले आज, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी, और स्थानीय प्रशासन को फंसे हुए लोगों के लिए तेजी से राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

VIDEO | Burari building collapse: "At 6.52 pm, we received a call that a building has collapsed at Kaushik Enclave in Burari, following which teams of police and fire brigade were rushed to the spot. This was a four-storey building that collapsed, trapping several workers. Couple… pic.twitter.com/mscNdlZkUg — Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2025

सीएम ने आश्वासन देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "बुराड़ी में इमारत गिरने की यह घटना बेहद दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन से त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए बात की है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी।"

