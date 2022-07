पीएम मोदी ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण, बोले- हम विकास को गांवों तक ले जाते हैं

Highlights 28 माह में बना है 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लोगों के लिए अब दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा 14,850 करोड़ की लागत से बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

जालौन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन में हैं। चित्रकूट से इटावा को जोड़ने वाले 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस का उद्घाटन करने का बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की जमकर तारीप की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये मोदी-योगी सरकार है, हम विकास को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखते बल्कि गांवों तक ले जाते हैं।

The expressway will ensure seamless connectivity & further economic progress in region. With this expressway, there will be an industrial boom in the region. It is the Modi & Yogi govt, we will take development not just to cities but to villages: PM Modi pic.twitter.com/IkMD1bebDt